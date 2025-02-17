Tuyển Kỹ sư điện Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 500 USD

Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd

Mức lương
300 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, Kim Bảng, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 300 - 500 USD

-Lập kế hoạch đánh giá độ tin cậy, debug
-Giải quyết mọi vấn đề về tìm kiếm chất lượng với các nhóm khác
-Theo dõi CM cho đến khi vấn đề được giải quyết
-Lập và gửi báo cáo đánh giá
-Kiểm tra dây chuyền sản xuất
-Quản lý chức năng đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất (hướng dẫn vận hành, kiểm soát sản xuất và sơ đồ quy trình, bảng kiểm tra, v.v.)
-Quản lý và xử lý các bất thường trong dây chuyền sản xuất, điều tra nguyên nhân sản phẩm NG.
-Quản lý lịch sử lỗi, theo dõi và kiểm soát hành động cải tiến
-Kiểm soát và xử lý vật liệu đến
-Phản hồi Vật liệu không phù hợp với nhà cung cấp
-Xử lý vấn đề nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, trả lại lỗi NG cho nhà cung cấp và yêu cầu cải tiến
-Lập báo cáo hàng tuần/tháng
-Các công việc khác liên quan đến bộ phận QC theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Dong Van IV Industrial Zone, Kim Bang, Ha Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

