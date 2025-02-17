Tuyển Kỹ sư điện Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 500 USD

-Lập kế hoạch đánh giá độ tin cậy, debug

-Giải quyết mọi vấn đề về tìm kiếm chất lượng với các nhóm khác

-Theo dõi CM cho đến khi vấn đề được giải quyết

-Lập và gửi báo cáo đánh giá

-Kiểm tra dây chuyền sản xuất

-Quản lý chức năng đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất (hướng dẫn vận hành, kiểm soát sản xuất và sơ đồ quy trình, bảng kiểm tra, v.v.)

-Quản lý và xử lý các bất thường trong dây chuyền sản xuất, điều tra nguyên nhân sản phẩm NG.

-Quản lý lịch sử lỗi, theo dõi và kiểm soát hành động cải tiến

-Kiểm soát và xử lý vật liệu đến

-Phản hồi Vật liệu không phù hợp với nhà cung cấp

-Xử lý vấn đề nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, trả lại lỗi NG cho nhà cung cấp và yêu cầu cải tiến

-Lập báo cáo hàng tuần/tháng

-Các công việc khác liên quan đến bộ phận QC theo yêu cầu của cấp trên.