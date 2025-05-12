Tuyển Kỹ sư điện Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Seoul Semiconductor Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra phương hướng tự động hóa toàn công ty để đưa mục tiêu tự động hóa
- Tiên hành các công việc liên quan tới dự án cho tới khi bàn giao thiết bị để sản xuất đại trà
- Nâng cấp thiết bị vốn có
- Tiêu chuẩn hóa tự động hóa, đảm bảo nhân lực, bồi dưỡng nhân lực
- Xây dựng tiêu chuẩn công việc cho các thiết bị tự động hóa
- Lập báo cáo việc cho cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan như: điện, điện tử, tự động hóa
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kĩ thuật tại các nhà máy sản xuất
- Có tiếng Anh hoặc tiếng Hàn là 1 lợi thế
- Thành thạo excell, powerpoint
QUYỀN LỢI
• Làm việc 5 ngày/tuần (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)
• Xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội đến Hà Nam
• Hưởng các ngày nghỉ Lễ theo quy định và phép năm
Tại Seoul Semiconductor Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Seoul Semiconductor Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
