Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Kỹ sư hiện trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: TP Buôn Ma Thuột ...và 1 địa điểm khác, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Tham gia tính toán khối lượng và lập kế hoạch thi công.
Tham gia tiếp nhận mặt bằng, tổ chức giám sát xây dựng các công trình tạm, bố trí cơ sở vật chất công trường và tổ chức khởi công dự án.
Tham gia lập phương án thi công tối ưu.
Triển khai quy trình thi công đến tất cả tổ đội, thầu phụ thi công.
Quản lý toàn bộ công tác thi công và giám sát khu vực thi công được giao.
Báo cáo với BCH về những diễn biến xảy ra trong quá trình thi công.
Cập nhập kiểm tra tiến độ phối hợp chi tiết thi công theo hạng mục.
Kiểm tra đôn đốc các tổ đội/ thầu phụ thực hiên đúng tiến độ DA đề ra thuộc khu vực quản lý.
Hiểu rõ và thi công các hạng mục cụ thể theo đúng Hợp đồng.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc các ngành có liên quan
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Cad, Project,...

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 13.000.000đ - 20.000.000đ
Tháng lương 13, thưởng hiệu suất.
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Review tăng lương 1 lần/ năm.
Hưởng 12 ngày/năm, sau 5 năm thêm 1 ngày phép; nếu không dùng hết phép năm sẽ được quy thành tiền.
Du lịch hàng năm và các hoạt động khác của công ty.
Công ty hỗ trợ ăn ở 100%.
Thưởng các ngày lễ, tết và đầy đủ các chính sách phúc lợi khác.
Môi trường làm việc ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 24, TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

