Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RAON làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tổ dân phố Đông Ngoại - Phường Châu Giang - Thị Xã Duy Tiên - Hà Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Mô tả công việc

• Chuẩn bị cho việc thi công: Giám sát hiện trường, nghiên cứu tìm hiểu triển khai bản vẽ chi tiết, biện pháp thi công, lên kế hoạch vật tư và thi công.

• Quản lý chất lượng thi công: giám sát, hướng dẫn và theo dõi nhân sự. Đảm bảo chất lượng làm việc về kỹ thuật và mỹ thuật của tổ đội/thầu phụ.

• Lên kế hoạch vật tư cho từng giai đoạn để chủ động và tránh lãng phí trong thi công. Tự liên lạc với các bộ phận cung cấp vật tư thi công phần công tác của mình để nắm được tình hình một cách chủ động

• Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán, quyết toán dự án công trình hoàn thành.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học trở lên các ngành thi công xây dựng.... và các ngành có liên quan.

• Có ít nhất trên 03 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại vị trí QA/QC dự án hoặc kỹ sư hiện trường

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.

• Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc.

• Khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

• Sử dụng tốt Microsoft Office, Autocad,

• Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RAON Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RAON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin