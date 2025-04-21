Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty CP cọc và xây dựng FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu

Mức lương 16 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 16 - 21 Triệu

Triển khai trực tiếp công tác thi công hiện trường, hướng dẫn thầu phụ/đội thi công thi công theo biện pháp được phê duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn.

Triển khai trực tiếp công tác thi công hiện trường,

Làm việc chủ đầu tư và hoặc tư vấn giám sát để lập và ký các biên bản nghiệm thu, biên bản phát sinh khối lượng

Tính toán nhu cầu, đề xuất vật tư hạng mục phụ trách đảm bảo tiến độ thi công

Quản lý vật tư, thiết bị trên công trường

Giám sát, xác nhận khối lượng của lái máy, nhà thầu phụ/đội thi công hằng ngày/tuần

Cập nhật nhật ký thi công, báo cáo tiến độ thi công hàng ngày/tuần lên Chỉ huy trưởng

Trực tiếp nghiệp thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công

Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty và bên A

Hướng dẫn và kiểm soát các thầu phụ/đội thi công thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của công ty

Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của thầu phụ/đội thi công

Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường

Tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện an toàn của các thầu phụ/đội thi công tại công trường

Quản lý các bên liên quan

Tương tác với Chủ đầu tư/tư vấn giám sát để xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan tại hiện trường

Phối hợp với các bộ phận tại dự án để hoàn thành công việc

Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuân thủ hệ thống nhận diện công ty tại dự án

Kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống nhận diện thương hiệu công ty tại hiện trường đối với các bên liên quan.

Định kỳ báo cáo SM về việc thực hiện truyền thông của các đội/nhà thầu phụ

Đánh giá/báo cáo tiến độ thực hiện hàng ngày/tuần cho SM

Thực hiện báo cáo các công việc được giao khác

Với Mức Lương 16 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thi công tại các dự án tường vây, cọc khoan nhồi, XDDD & CN;

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành Xây dựng, Công trình,Giao thông, Địa kỹ thuật hoặc chuyên ngành có liên quan;

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm luôn và sẵn sàng đi công tác Dự án trên toàn quốc

Tại Công ty CP cọc và xây dựng FECON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm

Được hưởng phúc lợi: theo quy định của công ty, nghỉ phép năm, nghĩ Lễ, Tết

Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh,...

Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn hàng tháng

Phát triển: có nhiều cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày Lễ Tết...

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Công ty trả lương đều hàng tháng. Cam kết không nợ lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin