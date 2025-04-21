Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty CP cọc và xây dựng FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu

Công ty CP cọc và xây dựng FECON
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Mức lương
16 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 16 - 21 Triệu

Triển khai trực tiếp công tác thi công hiện trường, hướng dẫn thầu phụ/đội thi công thi công theo biện pháp được phê duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn.
Triển khai trực tiếp công tác thi công hiện trường,
Làm việc chủ đầu tư và hoặc tư vấn giám sát để lập và ký các biên bản nghiệm thu, biên bản phát sinh khối lượng
Tính toán nhu cầu, đề xuất vật tư hạng mục phụ trách đảm bảo tiến độ thi công
Quản lý vật tư, thiết bị trên công trường
Giám sát, xác nhận khối lượng của lái máy, nhà thầu phụ/đội thi công hằng ngày/tuần
Cập nhật nhật ký thi công, báo cáo tiến độ thi công hàng ngày/tuần lên Chỉ huy trưởng
Trực tiếp nghiệp thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công
Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty và bên A
Hướng dẫn và kiểm soát các thầu phụ/đội thi công thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của công ty
Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của thầu phụ/đội thi công
Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường
Tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện an toàn của các thầu phụ/đội thi công tại công trường
Quản lý các bên liên quan
Tương tác với Chủ đầu tư/tư vấn giám sát để xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan tại hiện trường
Phối hợp với các bộ phận tại dự án để hoàn thành công việc
Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuân thủ hệ thống nhận diện công ty tại dự án
Kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống nhận diện thương hiệu công ty tại hiện trường đối với các bên liên quan.
Định kỳ báo cáo SM về việc thực hiện truyền thông của các đội/nhà thầu phụ
Đánh giá/báo cáo tiến độ thực hiện hàng ngày/tuần cho SM
Thực hiện báo cáo các công việc được giao khác

Với Mức Lương 16 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thi công tại các dự án tường vây, cọc khoan nhồi, XDDD & CN;
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành Xây dựng, Công trình,Giao thông, Địa kỹ thuật hoặc chuyên ngành có liên quan;
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm luôn và sẵn sàng đi công tác Dự án trên toàn quốc

Tại Công ty CP cọc và xây dựng FECON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng phúc lợi: theo quy định của công ty, nghỉ phép năm, nghĩ Lễ, Tết
Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh,...
Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn hàng tháng
Phát triển: có nhiều cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày Lễ Tết...
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
Công ty trả lương đều hàng tháng. Cam kết không nợ lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, toà CEO Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

