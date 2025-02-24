Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai - Quảng Ngãi, Quận Hoàng Mai

- Quản lý, giám sát chất lượng thi công của tổ đội, nhà thầu phụ đảm bảo đúng kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ được phê duyệt của dự án;

- Giải quyết các vướng mắc trên công trường;

- Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của Công ty;

- Tham mưu cho BCH về các giải pháp, phương án để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường;

- Phối hợp với bộ phận ATLĐ, VSMT đảm bảo tốt các công tác an toàn, vệ sinh trên công trường;

- Phối hợp làm công tác hồ sơ, nghiệm thu tại dự án

- Thực hiện CV khác theo yêu cầu cấp trên

- Nam, Độ tuổi từ 23-40, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật: phòng cháy chữa cháy, cơ điện, xây dựng..hoặc các ngành khác có liên quan

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên làm giám sát thi công tại hiện trường PCCC, cơ điện. Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm sâu về PCCC để đào tạo.

- Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm cao;

- Sử dụng các phần mềm Autocad, Ms Excel, Ms Word;

- Có khả năng đi công tác theo dự án

Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực và kinh nghiệm từ 15-20tr/tháng

- Có chỗ ở cho CBKT làm việc tại công trình

- Thưởng vào các dịp Lễ, tết trong năm; Lương tháng 13; Thưởng doanh thu, Thưởng nóng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt tiến độ tại các công trình.

- Các chế độ hỗ trợ, phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT theo quy định, sinh nhật, hiếu hỉ…. đầy đủ.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, thân thiên và có nhiều cơ hội học hỏi, được đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn; Cơ hội thăng tiến trong công việc lên vị trí cao hơn; Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng;

- Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, Tặng quà các cháu nhân nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu; Tặng quà đối nữ CBNV nhân ngày 20/10 & 8/3 hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin