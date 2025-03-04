Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Triển khai công việc kỹ thuật, kiểm soát khối lượng thi công ngoài hiện trường.

Tham gia thực hiện nghiệm thu, lên hồ sơ thanh toán, bàn giao công trình.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Sử dụng phần mềm Revit MEP. Các công cụ hỗ trợ phần mềm liên quan phục vụ cho công việc

● Nắm vững chuyên ngành.

● Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm các dự án thi công các loại công trình dân dụng, chung cư, khách sạn...

● Biết lập kế hoạch, phân chia và giám sát, quản lý thực hiện công việc theo nhóm.

● Có tinh thần tự học hỏi, sáng tạo, cầu tiến, có khả năng quản lý công việc, tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối tuân thủ nội quy làm việc và kế hoạch công việc.

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng từ 15 triệu - 18 triệu/ tháng + PC + Thưởng nóng + Thưởng cuối năm/ Lương Tháng 13. Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, các chế độ ngày lễ tết hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, được tham gia các khóa đào tạo định kỳ nâng cao năng lực, nghiệp vụ tại Công ty.

- Hỗ trợ ăn ca, công tác phí và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

