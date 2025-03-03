Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghệ Tuấn Hùng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghệ Tuấn Hùng
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghệ Tuấn Hùng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Trần Đại Nghĩa, P.Bách Khoa,, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

• Làm việc tại Dự án Công ty các tỉnh thành Hà Nội, Hưng Yên, Hoà Bình, Quảng Ninh;
• Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch thi công đến các tổ đội nhân công;
• Quản lý, đôn đốc các tổ đội thi công đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ thi công;
• Kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công Công trình tại hiện trường;
• Nhắc nhở về quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiết kế, vệ sinh môi trường và biện pháp thi công đã duyệt;
• Làm đầu mối giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong thực tế thi công trên công trường, báo cáo kịp thời BQL khi có phát sinh cần xử lý;
• Cập nhật thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày;
• Xác nhận khối lượng thi công theo Hợp đồng, khối lượng phát sinh;
• Nghiệm thu khối lượng thi công từng giai đoạn và tổng thể;
• Báo cáo tình hình thực hiện công việc;
• Quản lý và kiểm soát Vật tư - Thiết bị tại công trường
• Các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 25-38, tốt nghiệp các trường Xây dựng, Kiến trúc, Thủy Lợi, Giao thông hoặc các trường Kỹ thuật khác có liên quan
Nam tuổi từ 25-38
- Kiến thức:
Nắm được quy trình giám sát xây dựng
Biết đọc bản vẽ, góp ý các sai sót của bản vẽ, bóc tách khối lượng theo bản vẽ
Nắm vững cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật trong xây dựng
- Kỹ năng, khả năng:
Biết sử dụng tin học văn phòng
Đọc hiểu và triển khai thi công theo bản vé Shop Drawwing đã được phê duyệt, biết sử dụng Autocad
Có kỹ năng quản lý thời gian và kế hoạch phát triển của bản thân; Kỹ năng làm việc nhóm;
Chủ động, sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghệ Tuấn Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + thưởng (theo năng lực ứng viên)
- Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên và các ngày lễ lớn.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật.
- Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, ốm đau - hiếu hỷ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghệ Tuấn Hùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghệ Tuấn Hùng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 2 ngõ 19 Trần Quang Diệu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

