Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT1

- 16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57

- Tổng cục V, Bộ Công An, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công công trình, dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến khi hoàn thành.
Tính toán và kiểm soát khối lượng thi công của các hạng mục được phân công.
Phối hợp chặt chẽ với chỉ huy công trình để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh kịp thời.
Triển khai kỹ thuật thi công, đảm bảo vật tư và thiết bị luôn sẵn sàng và được bảo quản tốt nhất.
Giải quyết linh hoạt các vấn đề phát sinh và các thắc mắc của thợ hoặc chủ đầu tư liên quan đến thi công.
Kiểm soát an toàn, chất lượng và tiến độ, đồng thời nhận diện và xử lý rủi ro với tinh thần quyết đoán.
Chấp nhận đương đầu với khó khăn và không ngừng nâng cao tiêu chuẩn công trình.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng và các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát thi công
Sử dụng tốt các phần mềm Excel, Autocad
Am hiểu quy trình thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
Khả năng giám sát thi công chặt chẽ và giải quyết vấn đề nhanh chóng
Sẵn sàng làm việc xa tại các công trường của công ty khi có yêu cầu.
Có khát vọng vượt qua thách thức, không ngại thử sức với các mục tiêu mới, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Làm việc nhóm tốt, giao tiếp hiệu quả và phối hợp linh hoạt.
Nhiệt tình, trung thực, chủ động và không ngừng học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Hưởng thu nhập xứng đáng với năng lực và thành tích
Thu nhập: 13.000.000 – 17.000.000 VNĐ + Phụ cấp công trình+ PC ăn trưa
Tháng nghỉ 4 ngày ( tùy chọn )
Trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, phát triển kỹ năng trong môi trường khuyến khích đổi mới.
Thúc đẩy sự phát triển cá nhân và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Tham gia BHXH, phép năm, hưởng các khoản phụ cấp theo quy định;
Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, liên hoan.. để gắn kết đội nhóm và nâng cao tinh thần.
Trang thiết bị đầy đủ để hỗ trợ công việc hiệu quả
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT1-16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 - Tổng cục V, Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

