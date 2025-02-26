Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO
Mức lương
700 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 32 LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 700 - 2,000 USD
- Đọc bản vẽ thiết kế kết cấu
– Tiếp nhận thông tin từ chủ đầu tư.
– Quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, khối lượng thi công.
– làm nghiệm thu quyết toán công trình.
– Phối hợp với bộ phận khác trong Công ty.
Với Mức Lương 700 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, có nghiệp vụ về kết cấu thép nhà xưởng.
Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực công việc được giao.
– Phụ cấp hàng tháng, phụ cấp CT ( tính chế độ phụ cấp riêng, hấp dẫn) và thưởng các dịp lễ tết theo quy chế công ty.
– Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.
– Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
– Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
– Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
– Hàng năm được đi du lịch cùng công ty .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO
