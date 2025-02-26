Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2,000 USD

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2,000 USD

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO

Mức lương
700 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 32 LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 700 - 2,000 USD

- Đọc bản vẽ thiết kế kết cấu
– Tiếp nhận thông tin từ chủ đầu tư.
– Quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, khối lượng thi công.
– làm nghiệm thu quyết toán công trình.
– Phối hợp với bộ phận khác trong Công ty.

Với Mức Lương 700 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, có nghiệp vụ về kết cấu thép nhà xưởng.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực công việc được giao.
– Phụ cấp hàng tháng, phụ cấp CT ( tính chế độ phụ cấp riêng, hấp dẫn) và thưởng các dịp lễ tết theo quy chế công ty.
– Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.
– Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
– Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
– Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
– Hàng năm được đi du lịch cùng công ty .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 Ngõ 19 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

