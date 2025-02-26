Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2,000 USD

Mức lương 700 - 2,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32 LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 700 - 2,000 USD

- Đọc bản vẽ thiết kế kết cấu

– Tiếp nhận thông tin từ chủ đầu tư.

– Quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, khối lượng thi công.

– làm nghiệm thu quyết toán công trình.

– Phối hợp với bộ phận khác trong Công ty.

Với Mức Lương 700 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, có nghiệp vụ về kết cấu thép nhà xưởng.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực công việc được giao.

– Phụ cấp hàng tháng, phụ cấp CT ( tính chế độ phụ cấp riêng, hấp dẫn) và thưởng các dịp lễ tết theo quy chế công ty.

– Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

– Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

– Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

– Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

– Hàng năm được đi du lịch cùng công ty .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO

