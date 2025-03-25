Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TMDV & GIẢI PHÁP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Triển khai thi công, giám sát chất lượng & an toàn lao động.

Phối hợp với đội thi công, nhà thầu phụ, các bên liên quan.

Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng thi công theo từng giai đoạn.

Xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường.

Báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng.

Kiểm soát vật tư đầu vào, đảm bảo chất lượng thi công.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 25 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật công trình.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thi công công trình (ưu tiên có kinh nghiệm về kết cấu bê tông, hoàn thiện).

Thành thạo AutoCAD, MS Project, Excel là lợi thế.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực, sẵn sàng đi công trình.

Có chứng chỉ giám sát là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TMDV & GIẢI PHÁP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng theo tiến độ & hiệu quả công việc.

Lương:

Hỗ trợ ăn ở khi đi công trình.

Được đào tạo & phát triển chuyên môn.

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Bảo hiểm đầy đủ

Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TMDV & GIẢI PHÁP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin