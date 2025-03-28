Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B - TT5 - 2 KĐT Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

- Nắm vững thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt;

- Trực tiếp hoặc theo sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng, sắp xếp công việc cho các tổ đội tại công trường hợp lý, đảm bảo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

- Kiểm soát và thống kê khối lượng, chủng loại vật tư sử dụng cho công trình theo tiến độ thi công;

- Trực tiếp nghiệm thu khối lượng, chất lượng vật liệu đầu vào. Kiểm soát công tác nhập và xuất kho vật tư trong quá trình thi công. Kiểm soát việc sử dụng đúng chủng loại vật tư theo thiết kế đã được phê duyệt;

- Giám sát công việc của Nhà thầu phụ và chịu trách nhiệm khi không giám sát để xảy ra sai sót trong thi công;

- Phối hợp với cán bộ QS triển khai công tác lập hồ sơ hoàn công để nghiệm thu và bàn giao công trình;

- Đảm bảo công tác an toàn lao động trong quá trình thi công;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

- Chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH, Cao Đẳng chuyên ngành kỹ thuật về Xây dựng/ Giao thông/ Thủy lợi;

Xây dựng/

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;

+ Có kiến thức về lĩnh vực Xây dựng và các văn bản hướng dẫn dưới Luật có liên quan (Nghị định, Thông tư, Quyết định,…);

+ Am hiểu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế, nghiệm thu, định mức công việc trong lĩnh vực xây dựng;

+ Hiểu biết về công tác đấu thầu, hợp đồng kinh tế, quản lý dự án.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức thi công

+ Kỹ năng giao tiếp;

+ Thành thạo tin học văn phòng: MS. Word, MS. Excel,…;

+ Ưu tiên thành thạo AutoCad, biết sử dụng 1 trong các phần mềm dự toán (G8, Eta, Delta, …).

Quyền Lợi

-Thu nhập:

+ Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực

+Hỗ trợ ăn ở

+ Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty;

+ Thưởng hiệu quả dự án.

- Chế độ du lịch hàng năm trong nước và nước ngoài;

- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật Lao động;

- Chế độ lễ tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ,...

Cách Thức Ứng Tuyển

