Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - 23A, Xã An Cư, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kết hợp với bộ phận kinh doanh gặp gỡ khách hàng, làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, đội ngũ nội bộ để xây dựng giải pháp kỹ thuật. Từ đó, phân tích nhu cầu, đề xuất giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Lên bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ quy trình công nghệ.

Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng, hệ thống hóa và quản lý tài liệu liên quan đến đề xuất giải pháp cho các khách hàng.

Cập nhật thông tin về công nghệ và sản phẩm mới.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo máy, tự động hoá hoặc các ngành liên quan

Có tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm tư vấn kỹ thuật hoặc bán hàng máy móc thiết bị cơ khílà lợi thế.

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí: AutoCAD, SolidWorks

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sẵn sàng đi công tác.

Có kiến thức về máy móc, thiết bị nông nghiệp

Có bằng lái xe B2 là điểm cộng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực

Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng hiệu quả công việc, thâm niên, quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch, Âm lịch.

Review tăng lương 1 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ trợ cấp ốm đau, hiếu, hỷ....cùng các gói phụ cấp khác để phục vụ công việc như công tác phí, lưu trú, đi lại, điện thoại, tiếp khách

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội và phép năm theo quy định của pháp luật

Thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, workshop nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn

Địa điểm làm việc: Chi Nhánh Showroom Tiền Giang - 23A, Xã An Cư, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 17:00; Thứ 7: 08:00 – 12:00 (Nghỉ trưa: 12:00 – 13:00 )

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 17:00; Thứ 7: 08:00 – 12:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

