Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AMORS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Phương Cầu, Phương Liễu, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm hiểu yêu cầu Khách Hàng, lên Concept

- Thiết kế máy và các cụm máy (trong các máy tự động hóa)

- Lập bản thiết kế 2D, 3D cho các dự án máy của công ty

- Bóc tách bản vẽ 2D từ các máy và cụm máy có sẵn

- Bóc tách vật tư, tạo danh sách vật tư, thiết bị cho các dự án

- Cải tiến và chuẩn hóa thiết kế máy

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu cầu ứng viên

- Giới tính: Nam, độ tuổi: 23- 35 tuổi

- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm về Cơ khí chế tạo máy tự động hóa

- Trình độ: CĐ - ĐH các chuyên ngành liên quan.

- Có khả năng tư duy hình khối tốt

- Trung thực, có trách nhiệm, sáng tạo, nhiệt tình với công việc.

- Thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D (ưu tiên ứng viên sử dụng Inventor, Solidworks,...)

- Hiểu biết về phương pháp gia công và các thiết bị liên quan đến hệ thống máy tự động

