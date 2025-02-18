Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 16 - 22 Triệu
Do nhu cầu mở rộng nhà máy nên công ty cần tuyển gấp 05 vị trí thiết kế cơ khí như sau:
Khảo sát, xây dựng phương án kĩ thuật dây chuyền, máy tự động hoá đáp ứng yêu cầu khách hàng.
Thiết kế dây chuyền, máy tự động hoá trên phần mềm 3D
Bóc tách bản vẽ 2D gia công, bomlist thiết bị tiêu chuẩn
Theo dõi tiến độ gia công, mua hàng, lắp ráp máy phụ trách thiết kế
Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lương thỏa thuận (khoảng từ 16tr-22tr); tăng lương theo năng lực và thưởng theo kết quả làm việc.
Ngày nghỉ: nghỉ phép, nghỉ lễ tết, được nghỉ 04 ngày chủ nhật và 02 thứ bảy mỗi tháng .
Ăn trưa tại công ty
Được đào tạo định kỳ kỹ năng chuyên môn cần thiết phục vụ cho công việc.
Có cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức.
Các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, giao lưu nội bộ theo quý, nghỉ mát hàng năm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận (khoảng từ 13tr-20tr); tăng lương theo năng lực và thưởng theo kết quả làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
