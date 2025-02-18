Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Do nhu cầu mở rộng nhà máy nên công ty cần tuyển gấp 05 vị trí thiết kế cơ khí như sau:

Khảo sát, xây dựng phương án kĩ thuật dây chuyền, máy tự động hoá đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Thiết kế dây chuyền, máy tự động hoá trên phần mềm 3D

Bóc tách bản vẽ 2D gia công, bomlist thiết bị tiêu chuẩn

Theo dõi tiến độ gia công, mua hàng, lắp ráp máy phụ trách thiết kế

Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lương thỏa thuận (khoảng từ 16tr-22tr); tăng lương theo năng lực và thưởng theo kết quả làm việc.

Ngày nghỉ: nghỉ phép, nghỉ lễ tết, được nghỉ 04 ngày chủ nhật và 02 thứ bảy mỗi tháng .

Ăn trưa tại công ty

Được đào tạo định kỳ kỹ năng chuyên môn cần thiết phục vụ cho công việc.

Có cơ hội thăng tiến

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức.

Các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, giao lưu nội bộ theo quý, nghỉ mát hàng năm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

