Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 15, dãy liền kề 2, chung cư CT6 Xala, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Dựa vào yêu cầu và mục đích sử dụng từ đó lên ý tưởng thiết kế sản phẩm tối ưu chi phí và đúng công năng sử dụng về các sản phẩm máy móc thiết bị lĩnh vực ngành lạnh.

- Bóc tách bản vẽ gia công và lên checklist vật tư.

- Theo dõi tiến trình gia công, vật tư mua hàng, lên kế hoạch lắp ráp, Test kiểm soát sản phẩm trước khi xuất xưởng và bàn giao.

- Phát triển sản phẩm R&D mới: Nghiên cứu thị hiếu ngành, Thử nghiệm chế tạo sản phẩm và Báo cáo tình hình sx sản xuất và sp phát triển mới.

Phát triển sản phẩm R&D mới:

- Tìm kiếm và cải tiến Jig, đồ gá, thiết bị máy móc ở công đoạn sản xuất nhằm tăng hiệu suất và chất lượng.

- Hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp, kiểm tra chất lượng cụ thể sản phẩm.

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý/ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Độ tuổi: 22-35 tuổi Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành cơ khí , thiết kế máy móc Tư duy tốt, cẩn thận ,nhanh nhẹn, chăm chỉ và chịu được áp lực công việc Có kỹ năng thuyết trình tốt Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 2D và 3D, Autocad, Solidworks, Inventor.... Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm Phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty: Máu lửa- chính trực – Hiệu quả - Tận tâm- Lòng biết ơn

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 22-35 tuổi

Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành cơ khí , thiết kế máy móc

Tư duy tốt, cẩn thận ,nhanh nhẹn, chăm chỉ và chịu được áp lực công việc

Có kỹ năng thuyết trình tốt

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 2D và 3D, Autocad, Solidworks, Inventor....

Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm

Phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty: Máu lửa- chính trực – Hiệu quả - Tận tâm- Lòng biết ơn

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 đồng – 15.000.000 đồng/ tháng( tùy năng lực) + PC ăn trưa tại công ty. Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước; Quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết âm lịch, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty Được đào tạo, hướng dẫn để đạt năng lực làm việc Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty Làm thâm niên có thêm Quỹ Báo hiếu bố mẹ Môi trường làm việc trẻ trung năng động. Cơ hội phát triển, thăng tiên lên những vị trí cao hơn.

Thu nhập từ 8.000.000 đồng – 15.000.000 đồng/ tháng( tùy năng lực) + PC ăn trưa tại công ty.

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước;

Quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết âm lịch, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ

Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty

Được đào tạo, hướng dẫn để đạt năng lực làm việc

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline

Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Làm thâm niên có thêm Quỹ Báo hiếu bố mẹ

Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Cơ hội phát triển, thăng tiên lên những vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin