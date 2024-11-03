Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Weldcom tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí làm việc tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội,
Chi tiết công việc:
- Tiếp nhận và khảo sát hiện trường các nhu cầu tại khách hàng
- Phân tích dữ liệu đề bài và lên giải pháp sơ bộ bao gồm: Xây dựng giải pháp mô hình 2D hoặc 3D phác thảo ý tưởng, chuẩn bị tài liệu chi tiết cho khách hàng, hồ sơ chào thầu, lập dự toán, kế hoạch triển khai
- Am hiểu công nghệ từ đó phản biện, đánh giá rủi ro các giải pháp của các nhà thầu phụ cùng tham gia dự án có khả thi hay không
- Hỗ trợ bộ phận thiết kế và bộ phận triển khai dự án khi có yêu cầu
- Lập thời gian biểu kế hoạch khi có nhiều dự án tham gia cùng lúc, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ
- Quản lý tiến độ dự án, điều phối và giám sát nhà thầu phụ
- Kiểm tra đánh giá và xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh liên quan khi triển khai dự án.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử, gia công áp lực,
- Có Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đặc biệt kinh nghiệm thiết kế jig ô tô, Thiết kế khung thân vỏ ô tô, thiết kế máy tự động, nhà kho thông minh...
- Khả năng thiết lập quan hệ khách hàng, phân tích & xử lý những khách hàng lớn, tổ chức bộ máy cắt phức tạp
- Có khả năng lập, triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển dòng máy mình phụ trách theo định kỳ và dài hạn
- Có khả năng xử lý tình huống , giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn 15 - 25 triệu, bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp theo vị trí chức danh + thưởng dự án
- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: Được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài; Được tham gia chương trình đào tạo inhouse (thuê chuyên gia về đào tạo)
- Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương cơ bản.
- Các chế độ phép năm, lễ tết,... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ: Mừng sinh nhật, tham quan nghỉ mát, thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ, chính sách khuyến học cho con CBNV.....
- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét.
Có cơ hôi được làm việc với các chuyên gia nước ngoài và cơ hội làm tại các dự án lớn ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

