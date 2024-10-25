Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Gián khẩu, Gia Viễn, Gia Viễn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát hiện trường và báo cáo kết quả khảo sát các dự án, công trình Thiết kế, kiểm tra thiết kế lập và hoàn chỉnh Hồ sơ kỹ thuật...các dự án, công trình theo đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ được giao, đề xuất giải pháp xử lý các sự cố... Vẽ bản vẽ thi công (shop drawing). Lập dự toán khối lượng, dự toán tổng thể hoặc chi tiết...cho các dự án, công trình. Bóc tách khối lượng để thi công hoặc để đấu thầu. Thực hiện các công việc cụ thể khác khi được giao
Khảo sát hiện trường và báo cáo kết quả khảo sát các dự án, công trình
Thiết kế, kiểm tra thiết kế lập và hoàn chỉnh Hồ sơ kỹ thuật...các dự án, công trình theo đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ được giao, đề xuất giải pháp xử lý các sự cố...
Vẽ bản vẽ thi công (shop drawing).
Lập dự toán khối lượng, dự toán tổng thể hoặc chi tiết...cho các dự án, công trình.
Bóc tách khối lượng để thi công hoặc để đấu thầu.
Thực hiện các công việc cụ thể khác khi được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành: Cơ khí, thiết kế chế tạo.... Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm thiết kế( 2D, 3D, Solidworks, Inventor, Autocad) Từ 1 năm Kinh nghiệm Nắm rõ các kiến thức về thiết kế chế tạo. Liêm chính, trung thực, y thức tổ chức kỷ luật tốt và thực hiện pháp luật tốt.
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành: Cơ khí, thiết kế chế tạo....
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm thiết kế( 2D, 3D, Solidworks, Inventor, Autocad)
Từ 1 năm Kinh nghiệm
Nắm rõ các kiến thức về thiết kế chế tạo.
Liêm chính, trung thực, y thức tổ chức kỷ luật tốt và thực hiện pháp luật tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận khi phỏng vấn Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động. Làm theo giờ hành chính (08h - 17h), Nghỉ sáng thứ 7 và chủ nhật Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Mức lương theo thỏa thuận khi phỏng vấn
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.
Làm theo giờ hành chính (08h - 17h), Nghỉ sáng thứ 7 và chủ nhật
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 57, tổ 50 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

