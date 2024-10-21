Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tân Hội, Đan Phượng

- Thiết kế 3D cho sản phẩm thang nhôm.
- Tiếp nhận, phân tích thông tin, dựng bản vẽ theo yêu cầu khách hàng.
- Lên bản vẽ cải tiến sản phẩm, khảo sát ý kiến chốt thông tin và triển khai ý tưởng.
- Chịu trách nhiệm bóc tách bản vẽ chi tiết và lựa chọn vật liệu thiết kế theo yêu cầu hoặc theo ý tưởng.
- Tính toán được khối lượng vật tư tiêu chuẩn với mỗi sản phẩm chi tiết.
-Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các công đoạn từ nhập nguyên vật liệu cho tới khi thành phẩm nhập kho hàng.

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên về thiết kế cơ khí, bóc tách bản vẽ,
- Biết sử dụng Autocad, Solidworks, Inventor hoặc các phần mềm thiết kế 3D khác.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật.
- Kỹ năng giám sát và quản lý quy trình sản xuất.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Mức lương: 10-15tr. Thưởng hoàn thành công việc Được phụ cấp ăn trưa hàng ngày. Chế độ xét tăng lương 6 tháng/ lần. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ của Luật Lao động, các chính sách, phúc lợi của Công ty thường xuyên được nâng cao. Được tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát hàng năm của công ty. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và công bằng. Là nơi để bạn thể hiện và phát triển được khả năng của bản thân. Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và đề cao các giá trị Văn hóa doanh nghiệp.
Mức lương: 10-15tr.
Thưởng hoàn thành công việc
Được phụ cấp ăn trưa hàng ngày.
Chế độ xét tăng lương 6 tháng/ lần.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ của Luật Lao động, các chính sách, phúc lợi của Công ty thường xuyên được nâng cao.
Được tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát hàng năm của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và công bằng. Là nơi để bạn thể hiện và phát triển được khả năng của bản thân.
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và đề cao các giá trị Văn hóa doanh nghiệp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Lô 1C, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội / Số 99 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc city, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

