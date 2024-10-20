Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A2, CN7, cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng quy trình công nghệ gia công sản phẩm đột dập

- Thiết kế: khuôn dập nguội, đồ gá, jig, chi tiết máy móc

- Bóc tách bản vẽ (tính toán vật tư, công cụ, dụng cụ để gia công khuôn dập nguội)

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành cơ khí

- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, tin văn phòng

- Nắm vững nguyên lý của máy dập, máy gia công cắt gọt như máy tiện, phay, khoan, cắt dây,..

- Kinh nghiệm 01 năm trở lên làm thiết kế khuôn dập nguội

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức thu nhập: Thỏa thuận (tùy năng lực, trao đổi khi phỏng vấn)

- Mức thu nhập:

Thỏa thuận

- Chế độ BHXH, BHYT,.. theo quy định của luật LĐ và quy định của Công ty

- Thưởng lễ, tết, du lịch, nghỉ mát theo chế độ phúc lợi của Công ty

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

