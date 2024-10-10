Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Mức lương 700 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel 20 tầng, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 700 - 1 USD

Thu thập thông tin, phân tích, đề xuất giải pháp kỹ thuật và nghiên cứu thiết kế các các cơ cấu truyền động cơ khí, tự động hóa như hộp số, hệ thống bánh răng, thủy lực, cánh tay máy robot... nhằm đảm bảo các chỉ tiêu tính năng của sản phẩm và hệ thống về độ bền, độ tin cậy, chống chịu môi trường, tối ưu quá trình vận hành sử dụng, tối ưu quá trình lắp ráp, bảo dưỡng, tối ưu công năng sử dụng, tối ưu công nghệ gia công chế tạo và tối ưu về chi phí giá thành chế tạo....

Yêu Cầu Công Việc

• Yêu cầu: Đối với sinh viên mới ra trường: + Đam mê lĩnh vực thiết kế, chế tạo máy. + Có kiến thức đào tạo cơ bản về thiết kế, chế tạo, vật liệu, kết cấu từ trường đại học. + Có khả năng chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng làm việc nhóm. + Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh và giao tiếp được bằng tiếng Anh là một lợi thế.

• Yêu cầu:

Đối với ứng viên có kinh nghiệm: + Xây dựng chỉ tiêu chi tiết cho module con hoặc một số chi tiết đơn giản, chi tiết phụ phục vụ cho quá trình đo kiểm, cơ cấu đơn giản phục vụ cho các sản phẩm đề tài, dự án + Thiết kế các module hoặc chi tiết cơ khí đơn giản, hoặc một phần module hay chi tiết cơ khí đơn giản đóng góp vào một mdule của sản phẩm cơ khí tổng thể do kỹ sư chính yêu cầu như: chi tiết gá mạch, cơ cấu gá đặt connector, gá đặt dây.... + Thiết kế các chi tiết cơ khí phục vụ mục đích thử nghiệm, kiểm nghiệm sản phẩm: đồ gá kiểm thử, xây dựng bài đo kiểm thử... (phỏng vấn, đàm phán lương theo năng lực kinh nghiệm)

(phỏng vấn, đàm phán lương theo năng lực kinh nghiệm)

Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: + Từ 700 – 1.200$++ đối với Kỹ sư (căn cứ trên năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên). - Được hưởng các khoản quà, thưởng lễ tết, nghỉ mát hỗ trợ ăn trưa, điện thoại liên lạc tối thiểu 1.500$/năm và các chế độ thưởng theo dự án, mức độ thành công của các sản phẩm nghiên cứu. - Được hưởng 27 ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm bao gồm 12 ngày nghỉ phép, 11 ngày nghỉ lễ tết, 3 ngày nghỉ mát và 1 ngày sáng tạo hàng năm. - Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo Quy định và chế độ bảo hiểm riêng của Tập đoàn Viettel. - Được trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; các sản phẩm có định hướng nghiên cứu dài hạn. - Có cơ hội được làm việc cùng với nhiều chuyên gia, đối tác nước ngoài, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thu nhập:

(căn cứ trên năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên).

- Được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc tại các trường trong nước và nước ngoài. - Có cơ hội chuyển Quân nhân chuyên nghiệp/ Sỹ quan thuộc Bộ quốc phòng Việt Nam

