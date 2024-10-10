Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel
- Hà Nội: Tòa nhà Viettel 20 tầng, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 700 - 1 USD
Thu thập thông tin, phân tích, đề xuất giải pháp kỹ thuật và nghiên cứu thiết kế các các cơ cấu truyền động cơ khí, tự động hóa như hộp số, hệ thống bánh răng, thủy lực, cánh tay máy robot... nhằm đảm bảo các chỉ tiêu tính năng của sản phẩm và hệ thống về độ bền, độ tin cậy, chống chịu môi trường, tối ưu quá trình vận hành sử dụng, tối ưu quá trình lắp ráp, bảo dưỡng, tối ưu công năng sử dụng, tối ưu công nghệ gia công chế tạo và tối ưu về chi phí giá thành chế tạo....
Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu cầu:
(phỏng vấn, đàm phán lương theo năng lực kinh nghiệm) Đối với ứng viên có kinh nghiệm: + Xây dựng chỉ tiêu chi tiết cho module con hoặc một số chi tiết đơn giản, chi tiết phụ phục vụ cho quá trình đo kiểm, cơ cấu đơn giản phục vụ cho các sản phẩm đề tài, dự án + Thiết kế các module hoặc chi tiết cơ khí đơn giản, hoặc một phần module hay chi tiết cơ khí đơn giản đóng góp vào một mdule của sản phẩm cơ khí tổng thể do kỹ sư chính yêu cầu như: chi tiết gá mạch, cơ cấu gá đặt connector, gá đặt dây.... + Thiết kế các chi tiết cơ khí phục vụ mục đích thử nghiệm, kiểm nghiệm sản phẩm: đồ gá kiểm thử, xây dựng bài đo kiểm thử... (phỏng vấn, đàm phán lương theo năng lực kinh nghiệm)
Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
(căn cứ trên năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên).
- Được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc tại các trường trong nước và nước ngoài. - Có cơ hội chuyển Quân nhân chuyên nghiệp/ Sỹ quan thuộc Bộ quốc phòng Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
