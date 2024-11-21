Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B44, Khu Đấu Giá 3 Ha, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kỹ sư cơ khí các sản phẩm cơ khí của hãng SKF

Tư vấn kỹ thuật: Cung cấp thông tin kỹ thuật, hướng dẫn Khách hàng cách sử dụng các sản phẩm cơ khí

Kiểm tra và đánh giá sản phẩm

Lắp đặt và bảo trì

Phân tích và giải quyết sự cố

Hỗ trợ bán hàng: Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng để cung cấp thông tin kỹ thuật, hỗ trợ trong quá trình đàm phán và tư vấn giải pháp kỹ thuật phù hợp cho khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nam. Tuổi: 24 – 30

Số lượng: 2 người

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các ngành kỹ thuật, ưu tiên cơ khí hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ khí

Kiến thức kỹ thuật: Am hiểu về các sản phẩm cơ khí,có khả năng phân tích kỹ thuật, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Kỹ năng tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, đặc biệt là các thuật ngữ kỹ thuật.

Có khả năng đi công tác dài ngày ngoài Hà Nội khi có yêu cầu.

Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15M – 20M/tháng.

Ăn trưa tại Công ty (công ty thuê người nấu ăn, thực phẩm sạch. Nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, vệ sinh)

Hỗ trợ Công tác phí khi đi công tác: 250.000/ngày đêm

Phụ cấp xăng xe đi lại giữa nhà và công ty, phụ cấp điện thoại.

Thưởng các dịp lễ, thưởng tết: 30/4 – 1/5, sinh nhật Công ty, 2/9...

Thưởng cuối năm: theo hiệu quả dự án

Tham quan, nghỉ mát: 2 – 3 lần/năm

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện dùng cho việc khám và điều trị bệnh tại các bệnh viên tư, bệnh viện quốc tế.

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Ngày hội gia đình, Year end party, Du xuân, Du lịch, Trung thu, Tiệc các ngày lễ 20/10, 08/03, và hàng loạt các sự kiện diễn ra đều đặn hàng tháng, hàng năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân: đào tạo nội bộ hàng tuần và các khóa học bên ngoài.

Đồng nghiệp, cấp trên thân thiện, hòa đồng, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam

