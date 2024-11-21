Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô B44, Khu Đấu Giá 3 Ha, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Kỹ sư cơ khí các sản phẩm cơ khí của hãng SKF
Tư vấn kỹ thuật: Cung cấp thông tin kỹ thuật, hướng dẫn Khách hàng cách sử dụng các sản phẩm cơ khí
Kiểm tra và đánh giá sản phẩm
Lắp đặt và bảo trì
Phân tích và giải quyết sự cố
Hỗ trợ bán hàng: Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng để cung cấp thông tin kỹ thuật, hỗ trợ trong quá trình đàm phán và tư vấn giải pháp kỹ thuật phù hợp cho khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên: Nam. Tuổi: 24 – 30
Số lượng: 2 người
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các ngành kỹ thuật, ưu tiên cơ khí hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ khí
Kiến thức kỹ thuật: Am hiểu về các sản phẩm cơ khí,có khả năng phân tích kỹ thuật, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Kỹ năng tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, đặc biệt là các thuật ngữ kỹ thuật.
Có khả năng đi công tác dài ngày ngoài Hà Nội khi có yêu cầu.
Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15M – 20M/tháng.
Ăn trưa tại Công ty (công ty thuê người nấu ăn, thực phẩm sạch. Nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, vệ sinh)
Hỗ trợ Công tác phí khi đi công tác: 250.000/ngày đêm
Phụ cấp xăng xe đi lại giữa nhà và công ty, phụ cấp điện thoại.
Thưởng các dịp lễ, thưởng tết: 30/4 – 1/5, sinh nhật Công ty, 2/9...
Thưởng cuối năm: theo hiệu quả dự án
Tham quan, nghỉ mát: 2 – 3 lần/năm
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện dùng cho việc khám và điều trị bệnh tại các bệnh viên tư, bệnh viện quốc tế.
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Ngày hội gia đình, Year end party, Du xuân, Du lịch, Trung thu, Tiệc các ngày lễ 20/10, 08/03, và hàng loạt các sự kiện diễn ra đều đặn hàng tháng, hàng năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân: đào tạo nội bộ hàng tuần và các khóa học bên ngoài.
Đồng nghiệp, cấp trên thân thiện, hòa đồng, đoàn kết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
