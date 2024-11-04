Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 18 tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Khảo sát, thiết kế hệ thống HVAC cho công trình dân dụng và công nghiệp;
2. Bóc tách khối lượng;
3. Kết hợp với bộ phận kinh doanh để hoàn thiện hồ sơ thầu;
4. Triển khai bản vẽ shopdrawing;
5. Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên nghành Nhiệt lạnh, ĐHKK;
2. Có kinh nghiệm tính toán thiết kế HVAC, sử dụng thành thạo các phần mềm tính tải nhiệt;
3. Nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế về hệ thống HVAC.
4. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bóc tách khối lượng, thiết kế, thi công tại các tòa nhà, công trình phức hợp, nhà máy, nhà xưởng….
5. Đã từng tham gia các công trình điều hòa hệ chiller;
6. Chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, tích cực tham gia các hoạt động khác của Công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: từ 15-20 triệu/1 tháng, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
2. Chế độ khác: + Du lịch nghỉ mát hàng năm (trong/ngoài nước tùy chương trình từng năm)
+ Nghỉ phép, lễ tết theo quy định
+ Thưởng lễ (30/4-1/5, 2/9…) tết theo quy chế công ty
+ Tăng lương định kỳ hàng năm
+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến vị trí quản lý (Teamleader /PM)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà văn phòng Viwaseen, Số 48 Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

