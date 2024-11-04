Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Khảo sát, thiết kế hệ thống HVAC cho công trình dân dụng và công nghiệp;

Khảo sát, thiết kế hệ thống HVAC cho công trình dân dụng và công nghiệp;

2. Bóc tách khối lượng;

Bóc tách khối lượng;

3. Kết hợp với bộ phận kinh doanh để hoàn thiện hồ sơ thầu;

Kết hợp với bộ phận kinh doanh để hoàn thiện hồ sơ thầu;

4. Triển khai bản vẽ shopdrawing;

Triển khai bản vẽ shopdrawing;

5. Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên nghành Nhiệt lạnh, ĐHKK;

2. Có kinh nghiệm tính toán thiết kế HVAC, sử dụng thành thạo các phần mềm tính tải nhiệt;

3. Nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế về hệ thống HVAC.

4. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bóc tách khối lượng, thiết kế, thi công tại các tòa nhà, công trình phức hợp, nhà máy, nhà xưởng….

5. Đã từng tham gia các công trình điều hòa hệ chiller;

6. Chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, tích cực tham gia các hoạt động khác của Công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: từ 15-20 triệu/1 tháng, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

2. Chế độ khác: + Du lịch nghỉ mát hàng năm (trong/ngoài nước tùy chương trình từng năm)

+ Nghỉ phép, lễ tết theo quy định

+ Thưởng lễ (30/4-1/5, 2/9…) tết theo quy chế công ty

+ Tăng lương định kỳ hàng năm

+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến vị trí quản lý (Teamleader /PM)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành

