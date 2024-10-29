Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company
Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Viettel 20 tầng, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 700 - 1 USD
Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI