Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viettel 20 tầng, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 700 - 1 USD

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 380 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội/Tầng 40, Keangnam Landmark 72 tầng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

