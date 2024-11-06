Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BKAPEMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN APEC Đa Hội, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Tính toán chọn lựa, kiểm bền chi tiết máy, kết cấu máy.

Thiết kế trên phần mềm 3D.

Bóc tách bản vẽ, lập tài liệu gia công chế tạo.

Lập tài liệu hướng dẫn lắp ráp, đo kiểm.

Tham gia vào nghiệm thu gia công, hướng dẫn lắp ráp và kiểm tra lắp ráp.

Chạy thử, nghiệm thu thiết bị.

Lắp đặt, chạy thử tại bên khách hàng.

Đào tạo, bàn giao thiết bị cho khách hàng.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: đã tham gia làm việc trong xưởng sản xuất, bộ phận thiết kế.

Công cụ: sử dụng được phần mềm Autocad, Solidworks.

Tốt nghiệp đại học kỹ thuật như: Bách Khoa, Kỹ thuật Quân sự, Công nghiệp, v.v.

Nếu kinh nghiệm < 2 năm, yêu cầu CPA > 2,7.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BKAPEMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

- Lương khởi điểm 12 triệu.

- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh, v.v.

- Đào tạo: Được đào tạo phát triển kỹ năng mềm (giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp,v.v.), phát triển kỹ năng chuyên môn, v.v.

- Phát triển: Được luân chuyển vị trí hoặc bổ nhiệm vị trí cao hơn theo năng lực.

- Bảo hiểm: Được nộp đầy đủ và hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước.

- Phúc lợi: khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, nghỉ phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BKAPEMA

