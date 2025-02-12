Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Khí Đại Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tân Hiệp 33, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 500 - 800 USD

- Thiết kế mới . Ví dụ như: Các loại máy móc thiết bị liên quan đến bồn chứa, băng tải, máy đóng gói, máy chiết rót, máy sấy rau củ, và các thiết bị chế biến sản xuất liên quan đến ngành mì, bún, phở ăn liền.

- Quản lý dự án:

+ Bóc tách bản vẽ.

+ Tính dự toán vật tư, nhân công và lập ngân sách của dự án.

+ Lập kế hoạch tiến độ thi công.

+ Quản lý gia công chế tạo tại xưởng.

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

- Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy. Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật và Đại Học Bách Khoa.

- Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cơ khí chế tạo máy.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế ví dụ như Auto CAD, soidwork…

- Có trách nhiệm trong công việc. Có tính cầu tiến, không ngại khó khăn, hòa đồng trong môi trường tập thể, nhanh nhẹn.

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Khí Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thưởng tháng 13, BHXH, Phụ cấp đi lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Khí Đại Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin