Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Khí Đại Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập 500 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Khí Đại Tín
Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Tân Hiệp 33, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 500 - 800 USD
- Thiết kế mới . Ví dụ như: Các loại máy móc thiết bị liên quan đến bồn chứa, băng tải, máy đóng gói, máy chiết rót, máy sấy rau củ, và các thiết bị chế biến sản xuất liên quan đến ngành mì, bún, phở ăn liền.
- Quản lý dự án:
+ Bóc tách bản vẽ.
+ Tính dự toán vật tư, nhân công và lập ngân sách của dự án.
+ Lập kế hoạch tiến độ thi công.
+ Quản lý gia công chế tạo tại xưởng.
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
- Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy. Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật và Đại Học Bách Khoa.
- Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cơ khí chế tạo máy.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế ví dụ như Auto CAD, soidwork…
- Có trách nhiệm trong công việc. Có tính cầu tiến, không ngại khó khăn, hòa đồng trong môi trường tập thể, nhanh nhẹn.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy. Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật và Đại Học Bách Khoa.
- Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cơ khí chế tạo máy.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế ví dụ như Auto CAD, soidwork…
- Có trách nhiệm trong công việc. Có tính cầu tiến, không ngại khó khăn, hòa đồng trong môi trường tập thể, nhanh nhẹn.
Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Khí Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Thưởng tháng 13, BHXH, Phụ cấp đi lại
Thưởng tháng 13, BHXH, Phụ cấp đi lại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Khí Đại Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI