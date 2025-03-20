Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: LÔ CNVN – KCN ĐỒNG VĂN III – PHƯỜNG HOÀNG ĐÔNG – TX DUY TIÊN – TỈNH HÀ NAM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Đúc mẫu chảy là loại hình đúc mới với nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Việt nam.
Chúng tôi đang xây dựng nhà máy đúc mẫu chảy tại Hà Nam ( dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025). Công ty chúng tôi muốn tìm cán bộ quản lý cấp cao, có nguyện vọng đồng hành cùng công ty xây dựng một nhà máy Đúc mẫu chảy với chất lượng cao.
Công việc cụ thể:
• Vị trí: Trường phòng Đúc Mẫu Chảy
• Chịu trách nhiệm toàn bộ về Kỹ Thuật cũng như Về sản xuất của Xưởng đúc mẫu chảy.
• Yêu cầu:
* Chịu được áp lực công việc, ham học hỏi.
* Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúc hoặc đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
* Biết tiếng Trung, Nhật là 1 lợi thế.
* Làm việc tại Hà Nam ( công ty không có xe đưa đón )
* Mức lương : Thoả thuận theo năng lực của ứng viên
( Sau khi trúng tuyển có thể sẽ sang Trung Quốc học về quy trình sản xuất, và cùng chuyên gia người Trung về set up dây chuyền tại Việt Nam)
Rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn!

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội

Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LÔ CNVN – KCN ĐỒNG VĂN III – PHƯỜNG HOÀNG ĐÔNG – TX DUY TIÊN – TỈNH HÀ NAM

