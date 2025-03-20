Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội
- Hà Nam: LÔ CNVN – KCN ĐỒNG VĂN III – PHƯỜNG HOÀNG ĐÔNG – TX DUY TIÊN – TỈNH HÀ NAM
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Đúc mẫu chảy là loại hình đúc mới với nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Việt nam.
Chúng tôi đang xây dựng nhà máy đúc mẫu chảy tại Hà Nam ( dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025). Công ty chúng tôi muốn tìm cán bộ quản lý cấp cao, có nguyện vọng đồng hành cùng công ty xây dựng một nhà máy Đúc mẫu chảy với chất lượng cao.
Công việc cụ thể:
• Vị trí: Trường phòng Đúc Mẫu Chảy
• Chịu trách nhiệm toàn bộ về Kỹ Thuật cũng như Về sản xuất của Xưởng đúc mẫu chảy.
• Yêu cầu:
* Chịu được áp lực công việc, ham học hỏi.
* Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúc hoặc đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
* Biết tiếng Trung, Nhật là 1 lợi thế.
* Làm việc tại Hà Nam ( công ty không có xe đưa đón )
* Mức lương : Thoả thuận theo năng lực của ứng viên
( Sau khi trúng tuyển có thể sẽ sang Trung Quốc học về quy trình sản xuất, và cùng chuyên gia người Trung về set up dây chuyền tại Việt Nam)
Rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn!
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kajitech Hà Nội
