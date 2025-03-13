Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

1. Chịu trách nhiệm giám sát chất lượng trong quá trình sản xuất đối với các công đoạn sơn, hàn, lắp ráp, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng (IQC, PQC, OQC).

2. Kiểm soát chất lượng đầu vào, trong quá trình sản xuất và đầu ra, đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.

3. Phát triển và cải tiến các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng liên quan đến sơn, hàn, lắp ráp, tối ưu hóa quy trình đánh giá.

4. Lập báo cáo lỗi chất lượng, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề xuất phương án khắc phục, cải tiến.

5. Quản lý và lưu trữ hồ sơ chất lượng theo quy định.

6. Hỗ trợ các bộ phận sản xuất trong việc tối ưu thiết kế, cải tiến nguyên vật liệu và nâng cao hiệu suất sản xuất.

7. Sử dụng thành thạo các công cụ QC để phân tích và quản lý chất lượng.

8. Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng tổng thể của sản phẩm.