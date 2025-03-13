Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
- Hưng Yên: Đường D2, Khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
1. Chịu trách nhiệm giám sát chất lượng trong quá trình sản xuất đối với các công đoạn sơn, hàn, lắp ráp, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng (IQC, PQC, OQC).
2. Kiểm soát chất lượng đầu vào, trong quá trình sản xuất và đầu ra, đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.
3. Phát triển và cải tiến các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng liên quan đến sơn, hàn, lắp ráp, tối ưu hóa quy trình đánh giá.
4. Lập báo cáo lỗi chất lượng, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề xuất phương án khắc phục, cải tiến.
5. Quản lý và lưu trữ hồ sơ chất lượng theo quy định.
6. Hỗ trợ các bộ phận sản xuất trong việc tối ưu thiết kế, cải tiến nguyên vật liệu và nâng cao hiệu suất sản xuất.
7. Sử dụng thành thạo các công cụ QC để phân tích và quản lý chất lượng.
8. Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng tổng thể của sản phẩm.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy, Công nghệ hàn, Công nghệ sơn hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực QC, đặc biệt liên quan đến sơn, hàn, lắp ráp.
Tại Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI