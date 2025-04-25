Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Sews-Components Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Kỹ sư thiết kế điện Tại Sews-Components Vietnam Co., Ltd.
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Lô D2&D3, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• University graduation, major in electronic, electric, ….
• Good command of English is preferred. Submit your CV in English
• Have experience in PLC program
• Good at MS Office applications (Ms Excel, Ms Word, Outlook and Power Point, Cad)
• Able to work independently and in a team
• Active, honest, compliance-minded, hard-working, careful and high sense of responsibilities
• Able to deliver to tight deadlines
Quyền lợi:
Quyền lợi:
Tại Sews-Components Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sews-Components Vietnam Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
