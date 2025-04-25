Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Sews-Components Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Sews-Components Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Sews-Components Vietnam Co., Ltd.

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Sews-Components Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô D2&D3, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• University graduation, major in electronic, electric, ….
• Good command of English is preferred. Submit your CV in English
• Have experience in PLC program
• Good at MS Office applications (Ms Excel, Ms Word, Outlook and Power Point, Cad)
• Able to work independently and in a team
• Active, honest, compliance-minded, hard-working, careful and high sense of responsibilities
• Able to deliver to tight deadlines
Tại Sews-Components Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Sews-Components Vietnam Co., Ltd.

Sews-Components Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot D-2 & D-3, Thang Long Industrial Park II, Lieu Xa, Yen My, Hung Yen, Vietnam

