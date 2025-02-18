Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
- Hà Nội: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD
- Giám sát thi công và nghiệm thu các dây chuyền thiết bị Nhà máy với vai trò thiết kế, xây dựng process cho các dây chuyền công nghiệp đặc biệt cho lĩnh vực sản xuất ô tô và xe máy.
- Chịu trách nhiệm xây dựng process tổng thể và chi tiết của dây chuyền sản xuất, bao gồm nhưng không giới hạn tới thiết kế, giám sát, các vấn khác đề liên quan đến process của toàn bộ dây chuyền.
- Tham gia tư vấn cho BQLDA về những thay đổi, điều chỉnh cần thiết của toàn bộ các hạng mục để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, tiến độ của dự án.
- Giám sát hỗ trợ nhà thầu phụ trong suốt quá trình thiết kế hoàn thiện và phê duyệt các bản vẽ thiết kế theo đúng yêu cầu của hợp đồng, đồng thời yêu cầu sửa đổi khi cần thiết.
- Đại diện công ty, làm việc với khách hàng, các nhà thầu phụ về các vấn đề liên quan đến process của toàn bộ dây chuyền thiết bị.
- Đánh giá, phê duyệt những thay đổi liên quan tới phạm vi công việc và thay đổi process của dự án.
- Kiểm tra thực tế công trường theo tiến độ và yêu cầu của công việc tại từng thời điểm.
- Phê duyệt tất cả các phương án kỹ thuật, vật tư trước khi trình lên Giám đốc dự án.
Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có trên 3 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương,
