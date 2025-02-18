Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

- Giám sát thi công và nghiệm thu các dây chuyền thiết bị Nhà máy với vai trò thiết kế, xây dựng process cho các dây chuyền công nghiệp đặc biệt cho lĩnh vực sản xuất ô tô và xe máy.
- Chịu trách nhiệm xây dựng process tổng thể và chi tiết của dây chuyền sản xuất, bao gồm nhưng không giới hạn tới thiết kế, giám sát, các vấn khác đề liên quan đến process của toàn bộ dây chuyền.
- Tham gia tư vấn cho BQLDA về những thay đổi, điều chỉnh cần thiết của toàn bộ các hạng mục để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, tiến độ của dự án.
- Giám sát hỗ trợ nhà thầu phụ trong suốt quá trình thiết kế hoàn thiện và phê duyệt các bản vẽ thiết kế theo đúng yêu cầu của hợp đồng, đồng thời yêu cầu sửa đổi khi cần thiết.
- Đại diện công ty, làm việc với khách hàng, các nhà thầu phụ về các vấn đề liên quan đến process của toàn bộ dây chuyền thiết bị.
- Đánh giá, phê duyệt những thay đổi liên quan tới phạm vi công việc và thay đổi process của dự án.
- Kiểm tra thực tế công trường theo tiến độ và yêu cầu của công việc tại từng thời điểm.
- Phê duyệt tất cả các phương án kỹ thuật, vật tư trước khi trình lên Giám đốc dự án.

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sức khoẻ tốt.
- Có trên 3 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương,

Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

