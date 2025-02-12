Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Cửa Sunspace làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà ADG Tower, số 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Triển khai bản vẽ Shopdrawing dự án cửa Nhôm , Vách kính

- Thiết kế bảng mẫu, bản đề nghị phê duyệt vật liệu

- Trình ký CĐT, TVGS bản vẽ Shopdrawing, bảng mẫu, bản đề nghị phê duyệt vật liệu

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành liên quan đến kỹ thuật, xây dựng, cơ khí, thiết kế, kiến trúc

- Nhiệt tình, chịu khó, năng động trong công việc, có khả năng chịu áp lực cao, có ý thức kỷ luật tốt, cách làm việc khoa học

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm triển khai shop

Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực 10-15tr

- Phụ cấp ăn trưa;

- Thưởng lương tháng 13 + thưởng dự án+ các ngày lễ tết;

- Chế độ phúc lợi thăm hỏi, nghỉ mát, sinh nhật ;

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước ;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

