Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Cửa Sunspace làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Cửa Sunspace
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà ADG Tower, số 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Triển khai bản vẽ Shopdrawing dự án cửa Nhôm , Vách kính
- Thiết kế bảng mẫu, bản đề nghị phê duyệt vật liệu
- Trình ký CĐT, TVGS bản vẽ Shopdrawing, bảng mẫu, bản đề nghị phê duyệt vật liệu

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành liên quan đến kỹ thuật, xây dựng, cơ khí, thiết kế, kiến trúc
- Nhiệt tình, chịu khó, năng động trong công việc, có khả năng chịu áp lực cao, có ý thức kỷ luật tốt, cách làm việc khoa học
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm triển khai shop

Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực 10-15tr
- Phụ cấp ăn trưa;
- Thưởng lương tháng 13 + thưởng dự án+ các ngày lễ tết;
- Chế độ phúc lợi thăm hỏi, nghỉ mát, sinh nhật ;
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước ;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ADG, số 37 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

