Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Airtech Thế Long làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô IN 9.4, Đường số 1, KCN Vsip, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Thiết kế hệ thống điện nước các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Bóc tách bản vẽ khối lượng; khối lượng vật tư.

- Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát các hoạt động thi công xây lắp hệ thống điện

- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục điện ngoài; công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng theo hồ sơ mời thầu;

- Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán và hoàn công;

- Hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công việc mình đảm trách (lưu trữ, giao nhận hồ sơ bản vẽ, tham gia các cuộc họp với các đối tác hoặc đồng nghiệp liên quan, giám sát thiết kế theo yêu cầu).

- Chi tiết công việc được trao đổi trực tiếp qua buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan: điện, tự động hóa hóa, cơ khí, thiết kế

- Có kinh nghiệp thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió: Từ 2 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo AutoCAD

- Sử dụng tiếng Anh đủ giao tiếp, đọc, hiểu cơ bản

- Sử dụng thành thạo Autodesk Revit MEP là một lợi thế.

- Am hiểu về Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và các quy định của Nhà nước về thiết kế lĩnh vực chuyên môn.

Tại Công Ty Cổ Phần Airtech Thế Long Thì Được Hưởng Những Gì

