Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Công Trình Số 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 33 Tòa Osaka 48 Ngọc Hồi – Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai bản vẽ thiết kế các hạng mục: thiết kế đường, công trình trên tuyến, thoát nước, san lấp.

Tính toán kết cấu các công trình giao thông, công trình thoát nước.

Các công việc khác liên quan đến chuyên ngành được đào tạo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành xây dựng cầu đường, hạ tầng kỹ thuật hoặc cơ sở hạ tầng giao thông.

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành vào công việc: Autocad 2D, Office, HS, ADS civil, Vnroad, Nova. Hiểu biết Civil 3D và InfraWork là một lợi thế.

Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm tính toán thiết kế kết cấu hạng mục giao thông.

Có trách nhiệm, cẩn thận, thái độ tích cực và chấp nhận thử thách trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Công Trình Số 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyênsâu về chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho công việc. Được định hướng để phát triển chuyên môn sâu và phát triển con người.

Mức lương 10-13 triệu tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Lương thưởng: Lương tháng 13 theo thời gian làm việc thực tế, thưởng các ngày lễ, tết. Có chế độ thưởng theo năng suất công việc và thời gian làm việc.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật.

Làm việc trong một môi trường Quốc tế và chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển các kỹ năng ngoại ngữ, tác phong làm việc trong môi trường quốc tế.

Khung giờ làm việc: 40h/tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Chế độ tăng ca theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Tham gia các hoạt động thể thao, giải trí nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Công Trình Số 5

