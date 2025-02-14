Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Inpos
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Inpos

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty TNHH Inpos

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế các dự án điện mặt trời áp mái (design engineer)
Khảo sát, thiết kế chào thầu cho các dự án
Thiết kế thi công hệ thống điện mặt trời áp mái;
Phối hợp với nhóm mua hàng để đặt hàng các vật tư cần thiết cho dự án
Phối hợp với văn phòng làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán với CĐT
Hỗ trợ với bộ phận mua hàng làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo các vấn đề kỹ thuật phù hợp với dự án.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam/Nữ;
Trình độ học vấn: Đã hoàn tất một khóa học về hệ thống điện/thiết bị điện.
Có kinh nghiệm và am hiểu về hệ thống điện mặt trời.
Sử dụng thành thạo Autocad.
Sử dụng thành thạo Autocad.
Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống điện mặt trời áp mái hoặc hệ thống cơ điện (M&E).
Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống điện mặt trời áp mái hoặc hệ thống cơ điện (M&E).
Khả năng chủ động giải quyết công việc
Nhanh nhạy trong nắm bắt, giải quyết vấn đề
Thẳng thắn, trung thực, Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của công việc với tinh thần trách nhiệm cao;
Có khả năng đi công tác.

Tại Công Ty TNHH Inpos Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 - 20 tr - Thử việc hưởng 100% lương
Mua bảo hiểm nhân thọ (Khối BO), bảo hiểm 24/7 (Khối công trường)
Hỗ trợ 100% chi phí đi công tác (đi lại, nhà ở)
Lương tháng 13, tối đa lên đến 6 tháng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inpos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Inpos

Công Ty TNHH Inpos

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

