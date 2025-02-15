Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 99 phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

a. Các công việc chính:
- Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng, tính toán kết cấu, .....
- Giám sát, quản lý chất lượng thi công.
- Lập dự toán.
b. Các công việc khác:
- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân và đối tác liên quan thực hiện các công việc được giao.
- Thực hiện công việc theo phân công của lãnh đạo.
- Các yêu cầu khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, Tuổi từ 22 trở lên, sức khỏe tốt.
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Xây Dựng, ĐH Kiến trúc, giao thông vận tải ...
– Ưu tiên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp (kỹ thuật xây dựng)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8-12 Tr VND + lương sản phẩm + lương thưởng (tùy theo năng lực).
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký kết HĐLĐ chính thức;
- Được nghỉ mát hàng năm, được nghỉ các ngày lễ, tết.
- Các quyền lợi khác theo chế độ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

