Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Tasco - Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

1. Định hướng quy hoạch dự án, ý tưởng đầu tư, ý tưởng thiết kế, nhiệm vụ thiết kế, thiết kế sơ bộ tại các dự án của Công ty làm Chủ đầu tư.

2. Chủ trì làm việc với các đơn vị Tư vấn thiết kế và đơn vị Thẩm tra, thẩm định trong các giai đoạn thiết kế của quá trình triển khai dự án;

3. Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng và tiến độ hồ sơ thiết kế. Bám sát các đơn vị tư vấn thiết kế để đảm bảo chất lượng, tiến độ thiết kế;

4. Xử lý các phát sinh, vướng mắc liên quan đến thiết kế trong suốt quá trình thi công;

5. Lập hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư;

6. Phối hợp với các bộ phận trong Ban QLDA để thực hiện các công việc sau: Các công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng; Kiểm tra, giám sát trong quá trình Khảo sát, đo đạc hiện trường, lập mốc giới dự án, mốc khống chế cao độ; Giám sát công tác thi công của các các nhà thầu khi dự án triển khai thi công;

7. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ tư vấn, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công với các công trình/dự án mà phòng được phân công quản lý thực hiện và công tác nội nghiệp tại văn phòng.

1. Trình độ Đại học chính quy trở lên các trường Xây dựng, Giao thông, Kiến trúc...

2. Độ tuổi từ 30, ngoại hình khá, giao tiếp tốt

3. Kỹ năng và Kinh nghiệm: Thành thạo Autocad, các phần mềm thiết kế, phần mềm tính toán kết cấu, giao tiếp tốt, có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 5 năm trở lên.

4. Có kiến thức về Pháp lý liên quan đến công tác Đầu tư, đấu thầu, dự án

5. Có kiến thức về lập hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu các dự án.

6. Chịu áp lực công việc, khả năng điều hành làm việc nhóm, có tầm nhìn tổng quan sự việc

7. Thái độ/tố chất: Tính tình cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, quyết đoán, kỷ luật.

Lương theo năng lực: thoả thuận

Thưởng Tết: từ 1 - 6 tháng lương, tùy theo khả năng cống hiến.

Thưởng cổ phần ESOP theo quy chế của Công ty.

Thưởng Ngôi sao tháng, Ngôi sao năm, thưởng thành tích đặc biệt

Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao.

