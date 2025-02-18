Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế kết cấu bê tông, kết cấu thép các công trình dân dụng và công nghiệp đặc biệt và các công trình bể xử lý nước, nước thải.
Lập thuyết minh tính toán kết cấu, phân tích kết cấu, lập mô hình tính toán, thể hiện bản vẽ kết cấu, bóc khối lượng dự thầu.
Có khả năng thể hiện bản vẽ shopdrawing, kiểm tra phê duyệt bản vẽ shopdrawing của nhà thầu.
Phối hợp, khớp nối các bộ môn kỹ thuật liên quan công nghệ, cơ điện.
Điểu chỉnh bản vẽ theo yêu cầu thay đổi thiết kế hoặc biện pháp thi công.
Có tư duy làm việc độc lập, khả năng làm việc linh hoạt trong từng tính huống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc.
Am hiểu các tiêu chuẩn thiết kế trong nước và nước ngoài.
Sử dụng thành thạo Autocad, ETABS, SAP.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Plaxis.
Ít nhất 1-2 năm làm việc ở vị trí tương đương hoặc các vị trí công việc liên quan tại các công ty về xây dựng.
Tiếng Anh: Viết và đọc hiểu bản vẽ, tài liệu; giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN ...
Cơ hội huấn luyện: tham gia các chương trình đào tạo của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Du lịch hàng năm, Teambuiling gắn kết.
Hỗ trợ cơm tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

