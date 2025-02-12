Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN REICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 TT3 đường số 17 - Khu biệt thự Thành phố giao lưu - 234 Phạm Văn Đồng - Phường Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn kỹ thuật cho khách hàng và đưa các sản phẩm vào dự án.

- Khảo sát, nghiên cứu, lập đề xuất phương án thiết kế các hạng mục

- Thiết kế, tính toán định mức vật tư, đề xuất mua vật tư phục vụ công việc

- Thực hiện triển khai, bóc tách bản vẽ kỹ thuật và kiểm tra kỹ thuật sản xuất.

- Tính toán, đưa ra bản vẽ tối ưu cắt phôi cho từng đơn hàng sản xuất

- Phối hợp các bộ phận liên quan nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, vật liệu mới, công nghệ mới

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kỹ thuật

- Ưu tiên có kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo Autocad

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về sản phẩm.

- lương 8 -12tr (tùy kinh nghiệm, đàm phán trực tiếp khi phỏng vấn)

- Được hưởng đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Các chế độ khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, thưởng, phúc lợi..... theo quy định của Công ty

