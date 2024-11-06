Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Mức lương
14 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang., Việt Yên

- Thái Bình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 14 - 22 Triệu

- Khảo sát hiện trường và báo cáo kết quả khảo sát dự án;
- Thiết kế, kiểm tra thiết kế lập và hoàn chỉnh Hồ sơ kỹ thuật,... các dự án, công trình do công ty thực hiện theo yêu cầu về chất lượng và tiến độ được giao, đề xuất giải pháp xử lý các sự cố...;
- Lập bản vẽ tổng thể, bản vẽ thi công theo yêu cầu của dự án (shop drawing);
- Lập dự toán khối lượng, dự toán tổng thể hoặc chi tiết ... cho các dự án, công trình;
- Bóc tách khối lượng để thi công hoặc để đấu thầu;
- Giám sát quyền tác giả và nghiệm thu kỹ thuật dự án

Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, xây dựng hoặc chuyên ngành có liên quan;
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương, đã có kinh nghiệm về thiết kế điện mặt trời;
- Biết thiết kế bản vẽ thi công, bóc tách vật tư, lập bản vẽ điện,...;
- Biết sử dụng các phần mềm Microsoft Office phục vụ trong công việc;
- Sử dụng các phần mềm thiết kế, vẽ AutoCad,..;
- Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ:
- Lương: 14-22M (thỏa thuận trao đổi trong buổi PV).
- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.
- Trợ cấp ăn ca, gửi xe, ...
- Hỗ trợ 100% ăn uống đi lại trong trường hợp đi công tác tại dự án.
2/ Sức khỏe, đời sống tinh thần, văn hóa
- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định
- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

