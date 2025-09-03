Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa IC - Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

VỀ SẢN PHẨM AITIMELOG:

AiTimelog là nền tảng chấm công thông minh không dừng, không chạm do CRD nghiên cứu & phát triển. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vượt trội, AiTimelog đạt tốc độ nhận diện lên tới 6 người/giây, nhanh gấp 12 lần so với các phương pháp chấm công truyền thống (như chấm công bằng quẹt thẻ, chấm công vân tay...).

Công nghệ Scad-net chống giả mạo tích hợp trong hệ thống chấm công AiTimelog đã được vinh danh tại hội thảo ICPR – hội thảo về nhận diện mẫu quốc tế vào tháng 12/2024, tổ chức tại Kolkata, Ấn Độ và đăng tải trên trang Springer: Vinh danh AI Timelog.

Mục tiêu công việc:

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng Nhà máy (B2B) có nhu cầu về hệ thống chấm công thông minh bằng AI Camera.

Đạt chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch, phát triển thị trường mục tiêu (nhà máy, xưởng sản xuất, công ty quy mô lớn).

Chăm sóc khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại để duy trì doanh số, upsell dịch vụ mở rộng.

Phạm vi công việc:

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Khảo sát và tư vấn giải pháp

Chốt sales và ký kết hợp đồng

Chăm sóc và duy trì quan hệ khách hàng

Báo cáo và cập nhật thông tin.

Yêu Cầu Công Việc

Bạn tốt nghiệp CĐ/ĐH

Bạn có kinh nghiệm sales tối thiểu 1-2 năm

Nếu có kinh nghiệm sales về phần mềm, các nền tảng Saas (Software as a Service - Phần mềm dưới dạng dịch vụ) phục vụ cho các nhà máy tại KCN sẽ được ưu tiên.

Có thể đi công tác tại KCN/nhà máy trong ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng + thưởng hoa hồng doanh số.

Thử việc hưởng 100% lương chính thức; budget lương tối thiểu 13 tháng lương/năm.

Chu kỳ review thu nhập 1-2 lần/năm với quy chế đánh giá rõ ràng, minh bạch.

Chính sách thưởng phong phú & đa dạng: Thưởng nóng cho những thành tích nổi trội, thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng Star of the month, thưởng giá trị văn hoá, thưởng chia sẻ hiệu quả kinh doanh...

Đào tạo và phát triển: Lộ trình đào tạo và phát triển năng lực rõ ràng; được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp & bài bản.

Chế độ phúc lợi toàn diện: Các hoạt động nội bộ định kỳ, Team building, ngày hội thể thao; chính sách chăm sóc sức khoẻ & thai sản đặc biệt lên tới 6 tháng lương/1 lần sinh con; chế độ hỗ trợ thuê người giúp việc khi đi công tác nước ngoài...

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, đề cao sự chủ động và phát triển dài hạn.

