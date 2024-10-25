Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: khu vực Cảng Cái Lân, p. Bãi Cháy, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc

- Điều chỉnh giám sát hệ thống máy móc đảm bảo hiệu suất thu hồi theo KPI, nâng cao chất lượng sản phẩm

- Kết hợp với trưởng ca xử lý các công việc phát sinh trong ca. Lên kế hoạch vệ sinh máy móc để giảm thiểu sự phát triển của mọt và côn trùng đảm bảo ATVSTP theo tiêu chuẩn tập đoàn

- Đôn đốc công nhân đảm bảo sản lượng trong ca, giữ gìn vệ sinh nhà xưởng

- Làm các báo cáo liên quan.

- Thời gian làm việc: 44 giờ/ tuần

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, tuổi từ 22-30

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Điện công nghiệp/ Tự động hóa/ Cơ khí

- Chịu được áp lực,nhiệt tình, trách nhiệm, cận thận.

- Trình độ Tiếng Anh tối thiểu 450 TOEIC hoặc tương đương

- Kỹ năng: Làm việc nhóm, biết về Word, Excel, kỹ năng quản lý công việc.

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên và có hiểu biết về ngành xay xát lúa mì.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Ký Hợp đồng lao động chính thức. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khoẻ

- Ngày nghỉ và các chế độ khác theo quy định của Bộ luật Lao động. Thưởng các ngày lễ

- Môi trường làm việc ổn định.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, các hoạt động văn hoá (du lịch, tiệc đầu năm,...)

Cách Thức Ứng Tuyển

