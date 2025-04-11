Tuyển Nhân viên Marketing HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Đề xuất các ý tưởng triển khai quảng bá các chương trình học và phát triển thương hiệu trên internet;

Quản lý, xây dựng hình ảnh của trường thông qua các trang mạng xã hội

Viết nội dung trên website và nội dung Fanpage của trường.

Viết bài PR, thông cáo báo chí theo yêu cầu

Biên soạn content cho công tác marketing, quảng cáo và các nội dung được phân công thực hiện

Hỗ trợ xây dựng nội dung sáng tạo cho các sự kiện, chiến dịch quảng cáo, truyền thông thương hiệu.

Triển khai các chiến dịch quảng cáo online trên social, Google-Ads,

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Sản phẩm thương hiệu: Trường Liên cấp Hoa Kỳ NorthStar và các khóa học Ames Online

