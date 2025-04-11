Tuyển Nhân viên Marketing HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 493 Trần Phú, Tầng 3 Tòa nhà Golden, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh, TP Cẩm Phả, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đề xuất các ý tưởng triển khai quảng bá các chương trình học và phát triển thương hiệu trên internet;
Quản lý, xây dựng hình ảnh của trường thông qua các trang mạng xã hội
Viết nội dung trên website và nội dung Fanpage của trường.
Viết bài PR, thông cáo báo chí theo yêu cầu
Biên soạn content cho công tác marketing, quảng cáo và các nội dung được phân công thực hiện
Hỗ trợ xây dựng nội dung sáng tạo cho các sự kiện, chiến dịch quảng cáo, truyền thông thương hiệu.
Triển khai các chiến dịch quảng cáo online trên social, Google-Ads,
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Sản phẩm thương hiệu: Trường Liên cấp Hoa Kỳ NorthStar và các khóa học Ames Online
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

Liên Hệ Công Ty

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hạ Long, Nghệ An, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ,Quảng Ninh, Hà Nam, Hưng Yên

