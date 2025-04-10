Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;

Chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch, đảm bảo các nghiệp vụ được thực hiện một cách chính xác, an toàn;

Thực hiện triển khai giới thiệu, bán các sản phẩm, dịch vụ tại quầy;

Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của NCB trong từng thời kỳ;

Đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo quy định, quy trình và văn bản hướng dẫn của NCB và NHNN;

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của các cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Cao từ 1m58 trở lên, hình thức ưa nhìn. Tuổi không quá 25. Giọng nói chuẩn theo địa phương nơi tuyển dụng;

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;

Kỹ năng tư vấn, đàm phán, quản lý khách hàng và xử lý tình huống tốt;

Trình độ Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel;

Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ B trở lên.

Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, chế độ phúc lợi đầy đủ;

Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng bài bản;

Cơ hội thăng tiến rõ ràng;

Tăng lương, chế độ thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

