Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Cao Bằng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cao Bằng: - Bảo Lạc - Nhã Nam Tân Yên, Bắc Giang - Vân Đồn Quảng Ninh, Việt Nam - Bắc Sơn, Lạng Sơn, Thành phố Cao Bằng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng thông qua data công công ty và các nguồn khác nhau, tư vấn sản phẩm đến khách hàng mới và khách hàng cũ.

- Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn gói vay trả góp sản phẩm tại các cửa hàng điện thoại, điện máy, xe máy.

- Telesale khách hàng cũ theo thông tin công ty cung cấp, giới thiệu các chương trình ưu đãi và sản phẩm của Home Credit.

- 70% trực shop, 30% hỗ trợ di chuyển đến khách hàng hoàn tất hợp đồng.

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, nghỉ 1 ngày/ tuần

- Khu vực tuyển dụng:

Cao Bằng: Tp. Cao Bằng, Bảo Lạc

Bắc Giang: Tân Yên, Việt Yên

Quảng Ninh: Vân Đồn, Tiên Yên, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Hải Hà, Móng Cái

Lạng Sơn: Tràng Định, Bắc Sơn, Hữu Lũng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 18 – 35 tuổi

- Tốt nghiệp THCS trở lên (còn giữ bằng gốc THCS)

- Yêu thích công việc bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục

- Cẩn thận, trung thực, chịu khó

Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng

- Thưởng doanh số hàng tháng theo năng lực cá nhân

- Được đào tạo nghiệp vụ (có lương) & Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Lương tháng 13

- Nghỉ phép 15 ngày/năm

- Ký HĐLĐ chính thức, tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm & Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh

- Tham gia các chương trình team building, hoạt động cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

