Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Vĩnh Phúc - Thái Bình - Quảng Ninh, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và triển khai kế hoạch cá nhân trong việc kinh doanh, bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng tới các khách hàng cá nhân (KHCN).

Thiết lập, phát triển mạng lưới quan hệ KHCN: Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới; Nắm bắt nhu cầu khách hàng và đặc điểm sản phẩm, tư vấn cho khách hàng các các gói giải pháp tài chính phù hợp (tín dụng, huy động vốn, thẻ, bảo hiểm và các dịch vụ khác); Truyền thông chăm sóc, cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho khách hàng; Trực tiếp thực hiện tiếp thị sản phẩm dịch vụ, ...

Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh đối với KHCN: Hướng dẫn các thủ tục cho Khách hàng, thu thập hồ sơ, tài liệu thông tin Khách hàng; Huy động tiền gửi kỳ hạn và không kỳ hạn từ các KHCN; Tăng trưởng dư nợ; Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ; Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN; Quản lý chăm sóc, khai thác khách hàng được phân giao,…

Thực hiện các công việc khác.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế (Ưu tiên Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán…).

Kiến thức: Có kiến thức về Sản phẩm - Dịch vụ của Ngân hàng (huy động, bảo hiểm, kiểu hối, tín dụng….); Nắm được văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng/thẩm định, hiểu biết về quy trình cấp tín dụng cá nhân, thủ tục về tài sản đảm bảo, xử lý tài sản đảm bảo.

Kỹ năng: Kỹ năng thẩm định khách hàng; Kỹ năng định giá; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng bán hàng; Kỹ năng làm việc nhóm.

LPBank tiếp nhận sinh viên từ năm 2 đến năm cuối tham gia kiến tập/ thực tập/ cộng tác viên tại các chi nhánh trên cả nước.

