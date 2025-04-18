Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Tầng 2, Tòa nhà 3D, Khu đô thi Handi Resco, Phạm Văn Đồng, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1.Mô tả công việc

Xác minh thông tin khách hàng: Chuẩn hóa và xác minh thông tin trên hồ sơ khách hàng thông qua hình ảnh và các dữ liệu cung cấp (khách hàng đang sử dụng sim của nhà mạng Viettel).

Ghi nhận thông tin: Khắc phục các sai sót, thiếu sót trong hồ sơ và bổ sung thông tin cần thiết.

Đảm bảo tính chính xác: Đảm bảo rằng thông tin trên hồ sơ khách hàng đã được chuẩn hóa chính xác và phù hợp với quy định của công ty.

Không sale, không áp doanh số

2.Thời gian làm việc:Fulltime xoay ca luân phiên

Ca 1: 6h30 - 14h30

Ca 2: 14h30 - 22h30

Nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần

3. Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 3D, Khu đô thi Handi Resco, Phạm Văn Đồng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Giọng nói dễ nghe, rõ ràng; không nói lắp, ngọng, âm hưởng địa phương.

Chấp nhận sinh viên chờ bằng.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 VNĐ - 9.000.000VNĐ/tháng.

Thử việc nhận 100% lương.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được hỗ trợ trang thiết bị (Máy tính, tài liệu, phụ kiện,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

