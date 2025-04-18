Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Bellsystem24 VietNam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Tầng 2, Tòa nhà 3D, Khu đô thi Handi Resco, Phạm Văn Đồng, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1.Mô tả công việc
Xác minh thông tin khách hàng: Chuẩn hóa và xác minh thông tin trên hồ sơ khách hàng thông qua hình ảnh và các dữ liệu cung cấp (khách hàng đang sử dụng sim của nhà mạng Viettel).
Ghi nhận thông tin: Khắc phục các sai sót, thiếu sót trong hồ sơ và bổ sung thông tin cần thiết.
Đảm bảo tính chính xác: Đảm bảo rằng thông tin trên hồ sơ khách hàng đã được chuẩn hóa chính xác và phù hợp với quy định của công ty.
Không sale, không áp doanh số
2.Thời gian làm việc:Fulltime xoay ca luân phiên
Fulltime xoay ca luân phiên
Ca 1: 6h30 - 14h30
Ca 2: 14h30 - 22h30
Nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần
3. Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 3D, Khu đô thi Handi Resco, Phạm Văn Đồng
3. Địa chỉ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Giọng nói dễ nghe, rõ ràng; không nói lắp, ngọng, âm hưởng địa phương.
Chấp nhận sinh viên chờ bằng.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 VNĐ - 9.000.000VNĐ/tháng.
Thử việc nhận 100% lương.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được hỗ trợ trang thiết bị (Máy tính, tài liệu, phụ kiện,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

