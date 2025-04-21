Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MAY ENGLISH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: MG01 - 12A vincom Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Huyện Quảng Ninh

Giáo viên tiếng Anh

Giảng dạy tiếng Anh cho học viên theo chương trình của trung tâm (các cấp độ: thiếu nhi, thiếu niên...).

Soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng và tài liệu phù hợp với chương trình học.

Tổ chức các hoạt động học tập tương tác giúp học viên cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Theo dõi và đánh giá tiến bộ của học viên định kỳ (bài kiểm tra, đánh giá kỹ năng, nhận xét quá trình học tập).

Phối hợp với các bộ phận học vụ, tư vấn để nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ học viên tốt hơn.

Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, workshop nội bộ do trung tâm tổ chức.

Đảm bảo sự chuyên nghiệp và thân thiện trong môi trường lớp học.

Yêu Cầu Công Việc

Đã tốt nghiệp đại học (hoặc có xác nhận đã hoàn thành chương trình cử nhân) chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Anh.

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm dạy học hoặc làm việc tại các trung tâm tiếng Anh.

Thái độ thân thiện, khiêm tốn, lịch sự, cầu tiến.

Có tinh thần trách nhiệm cao và ý thức tự giác tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MAY ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Được hưởng các chính sách thưởng ngày lễ 30/4-1/5, 2/9, tết dương lịch

Được hưởng chính sách BHXH, BHYT theo quy định

Được làm việc trong môi trường thân thiện, liên tục học hỏi và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MAY ENGLISH

