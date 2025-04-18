Tuyển Nhân viên kho ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Lô C354, 9 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhận hàng, kiểm đếm lại hàng hóa cẩn thận, chính xác trước khi xuất hàng ra khỏi Kho,

Cất xếp hàng ngăn nắp, gọn gàng, đúng vị trí.

Xuất hàng nhanh, chính xác và hiệu quả.

Kiểm soát hàng thực tế trong kho và thực hiện các hoạt động xuất, nhập Kho theo đúng quy trình do Trưởng Kho ký duyệt.

Đảm bảo điều kiện lưu trữ hàng hóa phù hợp.

Nhận hàng, xuất hàng, đóng hàng.

Kiểm tra thường xuyên và báo cáo kịp thời hạn sử dụng và tình trạng hàng hóa.

Chịu trách nhiệm về độ chính xác tồn kho.

Báo cáo lại kịp thời cho Người Giám sát các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa trong kho.

Đảm bảo khu vực làm việc an toàn và sạch sẽ.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Logistics

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm

Làm việc cẩn thận, chính xác.

Có tinh thần trách nhiệm đối với hàng hóa, tài sản trong kho

Thái độ làm việc nghiêm túc, hợp tác

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo luật LĐ

Lương tháng 13, xem xét tăng lương hàng năm

Team Building hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Quà tặng sinh nhật, và các ngày lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

