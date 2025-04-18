Tuyển Nhân viên kho ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên kho ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 8 Triệu

ANNAM GOURMET Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
ANNAM GOURMET Pro Company

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Lô C354, 9 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhận hàng, kiểm đếm lại hàng hóa cẩn thận, chính xác trước khi xuất hàng ra khỏi Kho,
Cất xếp hàng ngăn nắp, gọn gàng, đúng vị trí.
Xuất hàng nhanh, chính xác và hiệu quả.
Kiểm soát hàng thực tế trong kho và thực hiện các hoạt động xuất, nhập Kho theo đúng quy trình do Trưởng Kho ký duyệt.
Đảm bảo điều kiện lưu trữ hàng hóa phù hợp.
Nhận hàng, xuất hàng, đóng hàng.
Kiểm tra thường xuyên và báo cáo kịp thời hạn sử dụng và tình trạng hàng hóa.
Chịu trách nhiệm về độ chính xác tồn kho.
Báo cáo lại kịp thời cho Người Giám sát các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa trong kho.
Đảm bảo khu vực làm việc an toàn và sạch sẽ.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Logistics
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm
Làm việc cẩn thận, chính xác.
Có tinh thần trách nhiệm đối với hàng hóa, tài sản trong kho
Thái độ làm việc nghiêm túc, hợp tác

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo luật LĐ
Lương tháng 13, xem xét tăng lương hàng năm
Team Building hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Quà tặng sinh nhật, và các ngày lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ANNAM GOURMET Pro Company

ANNAM GOURMET Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16-18 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

