Tuyển Nhân viên kho ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại ANNAM GOURMET Pro Company
- Quảng Ninh: Lô C354, 9 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhận hàng, kiểm đếm lại hàng hóa cẩn thận, chính xác trước khi xuất hàng ra khỏi Kho,
Cất xếp hàng ngăn nắp, gọn gàng, đúng vị trí.
Xuất hàng nhanh, chính xác và hiệu quả.
Kiểm soát hàng thực tế trong kho và thực hiện các hoạt động xuất, nhập Kho theo đúng quy trình do Trưởng Kho ký duyệt.
Đảm bảo điều kiện lưu trữ hàng hóa phù hợp.
Nhận hàng, xuất hàng, đóng hàng.
Kiểm tra thường xuyên và báo cáo kịp thời hạn sử dụng và tình trạng hàng hóa.
Chịu trách nhiệm về độ chính xác tồn kho.
Báo cáo lại kịp thời cho Người Giám sát các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa trong kho.
Đảm bảo khu vực làm việc an toàn và sạch sẽ.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm
Làm việc cẩn thận, chính xác.
Có tinh thần trách nhiệm đối với hàng hóa, tài sản trong kho
Thái độ làm việc nghiêm túc, hợp tác
Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, xem xét tăng lương hàng năm
Team Building hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Quà tặng sinh nhật, và các ngày lễ trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
