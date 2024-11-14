Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lào Cai: - Miền Bắc - Thành phố Lào Cai Lào Cai, Việt Nam - Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn, Việt Nam - Bắc Kạn, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán (công việc chính).

- Bóc tách khối lượng thi công; phối hợp kiểm soát vật tư thi công, khối lượng và thanh toán các đội nhân công, thầu phụ.

- Lập nhật ký thi công công trình, lập báo cáo sản lượng, kế hoạch thi công của công trình;

- Các yêu cầu công việc khác theo chỉ đạo của Ban Điều Hành.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi dưới 42

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Có kinh nghiệm trong mảng Xây dựng cầu đường, đường bộ

- Đã từng làm hồ sơ các công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật;

- Có kinh nghiệm tham gia thiết kế; Có kinh nghiệm làm việc hiện trường (lợi thế);

- Biết sử dụng thành thạo Word, excel, auto CAD, project; các phần mềm chuyên môn khác

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập Từ 9 triệu 14 triệu (chưa có kinh nghiệm)

- Thu nhập Từ 14- 20 triệu (có kinh nghiệm ≥2 năm)

- Thử việc Từ 01-02 tháng, lương thử việc =85% lương chính thức

- Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN,...

- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác của công ty theo như quy định

- Trả lương hàng tháng theo thỏa thuận (cam kết không nợ lương); Đảm bảo đầy đủ quyền lợi, Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin