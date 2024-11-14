Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lào Cai:

- Miền Bắc

- Thành phố Lào Cai Lào Cai, Việt Nam

- Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn, Việt Nam

- Bắc Kạn, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán (công việc chính).
- Bóc tách khối lượng thi công; phối hợp kiểm soát vật tư thi công, khối lượng và thanh toán các đội nhân công, thầu phụ.
- Lập nhật ký thi công công trình, lập báo cáo sản lượng, kế hoạch thi công của công trình;
- Các yêu cầu công việc khác theo chỉ đạo của Ban Điều Hành.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi dưới 42
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Có kinh nghiệm trong mảng Xây dựng cầu đường, đường bộ
- Đã từng làm hồ sơ các công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật;
- Có kinh nghiệm tham gia thiết kế; Có kinh nghiệm làm việc hiện trường (lợi thế);
- Biết sử dụng thành thạo Word, excel, auto CAD, project; các phần mềm chuyên môn khác

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập Từ 9 triệu 14 triệu (chưa có kinh nghiệm)
- Thu nhập Từ 14- 20 triệu (có kinh nghiệm ≥2 năm)
- Thử việc Từ 01-02 tháng, lương thử việc =85% lương chính thức
- Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN,...
- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác của công ty theo như quy định
- Trả lương hàng tháng theo thỏa thuận (cam kết không nợ lương); Đảm bảo đầy đủ quyền lợi, Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 38, ngõ 120 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

