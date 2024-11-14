Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ Phần FECON Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 22 Triệu

Công ty Cổ Phần FECON Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ Phần FECON Pro Company

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty Cổ Phần FECON Pro Company

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

- Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

1. Triển khai các công việc hiện trường của dự án theo yêu cầu:
- Tiếp nhận yêu cầu/phân công từ Trưởng phòng/phó phòng/BĐH dự án
- Triển khai thi công đảm bảo các yêu cầu chất lương, tiến độ, an toàn theo yêu cầu kỹ thuật của dự án
- Theo dõi, ghi biểu báo cáo, nghiệm thu hằng ngày
- Nghiệm thu công việc hiện trường với BĐH/CĐT/TVGS
- Tham gia/ hỗ trợ nghiệm thu, giải trình kỹ thuật theo yêu cầu của BĐH và của bên A
2. Quản lý thiết bị, dụng cụ:
- Theo dõi nhiên liệu tiêu thụ, tình trạng máy móc thiết bị hằng ngày, ghi chép, báo cáo đầy đủ
- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc của phòng khi được giao
- Thực hiện các kiểm tra cơ bản, vệ sinh thiết bị hằng ngày để đảm bảo điều kiện thi công tại công trường
- Báo cáo tình trạng máy móc thiết bị, đề xuất bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt
3. Quản lý công nhân

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan đến xây dựng/địa chất;
- Có kinh nghiệm giám sát hiện trường từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
- Nắm vững các quy trình, thủ tục, quy định chuyên môn nghiệp vụ liên quan;
- Có sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận và chịu khó.

Tại Công ty Cổ Phần FECON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 20 triệu đồng (26 ngày công chuẩn)
Chế độ cạnh tranh
Công việc ổn định, cam kết không nợ lương, chậm lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần FECON Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần FECON Pro Company

Công ty Cổ Phần FECON Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

